Украина и ещё шесть стран договорились создании газотранспортного коридора
Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины и Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдавии договорились о создании коридора Юг - Север («Вертикального коридора»), сообщает пресс-служба украинского кабмина.
В сообщении говориться, что стороны подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках достигнутых договорённостей предполагается создание синергии «между LNG-терминалами Греции, Трансбалканским трубопроводом, подземными хранилищами на Украине и потребителями в Центральной Европе».
В украинском правительстве указали, что благодаря соглашению «Оператор ГТС Украины» сможет, по предварительным оценкам, ежегодно дополнительно поставлять из Румынии в Европу более 7 млрд кубометров газа - через территорию Украины.
Ранее власти Финляндии заявили о подготовке законодательных решений о запрете импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru