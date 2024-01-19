Украина и ещё шесть стран договорились создании газотранспортного коридора

В сообщении говориться, что стороны подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках достигнутых договорённостей предполагается создание синергии «между LNG-терминалами Греции, Трансбалканским трубопроводом, подземными хранилищами на Украине и потребителями в Центральной Европе».

В украинском правительстве указали, что благодаря соглашению «Оператор ГТС Украины» сможет, по предварительным оценкам, ежегодно дополнительно поставлять из Румынии в Европу более 7 млрд кубометров газа - через территорию Украины.

Ранее власти Финляндии заявили о подготовке законодательных решений о запрете импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

