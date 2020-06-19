Уйти в кэш. Омбудсмен прокомментировал закрытие бизнеса в Москве

112 магазинов, а также заведений общепита закрылись с начала марта по начало июня на Арбате, Тверской, Никольской и других ключевых торговых улицах Москвы. Как передает РБК, получается, что режим самоизоляции в Москве не пережили 4% от общего количества торговых точек на этих улицах.

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил, что эта тенденция продолжится минимум до осени.

«Мы прогнозировали такую ситуацию. Тенденция очевидная и тревожная. Чтобы ее переломить, чтобы менеджеры и владельцы боролись за свой бизнес, нужна уверенность, нужно доверительное отношение между властью и бизнесом. Чтобы люди четко понимали: у власти есть программа поддержки малого и среднего бизнеса. Что она рабочая, позволяет пройти этот период и восстановиться. И тогда многие между решением уйти в кэш и сосредоточиться на семье и личной жизни или побороться и остаться в бизнесе, сохранив рабочие места и принося пользу стране, выберут второе.