Уйти в кэш. Омбудсмен прокомментировал закрытие бизнеса в Москве
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса в эфире НСН объяснил, что эта тенденция продолжится минимум до осени.
112 магазинов, а также заведений общепита закрылись с начала марта по начало июня на Арбате, Тверской, Никольской и других ключевых торговых улицах Москвы. Как передает РБК, получается, что режим самоизоляции в Москве не пережили 4% от общего количества торговых точек на этих улицах.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил, что эта тенденция продолжится минимум до осени.
«Мы прогнозировали такую ситуацию. Тенденция очевидная и тревожная. Чтобы ее переломить, чтобы менеджеры и владельцы боролись за свой бизнес, нужна уверенность, нужно доверительное отношение между властью и бизнесом. Чтобы люди четко понимали: у власти есть программа поддержки малого и среднего бизнеса. Что она рабочая, позволяет пройти этот период и восстановиться. И тогда многие между решением уйти в кэш и сосредоточиться на семье и личной жизни или побороться и остаться в бизнесе, сохранив рабочие места и принося пользу стране, выберут второе.
Пока говорить, что обнародованная программа поднимает настроение владельцам малого и среднего бизнеса было бы абсолютно наивным. Сейчас те, у кого есть ресурсы переждать это время, остаются на рынке. Остальные выходят в кэш и уходят ждать лучших времен. Настроения на рынке пессимистичные. Говорить о каком-то восстановлении можно будет где-то в октябре, когда станет ясно про вторую волну, которой нас пугают, когда станет понятно, какие будут приоритеты у мер поддержки, кто будет бенефициарами – банки или малые предприятия», - сказал эксперт.
Ранее Виктор Ермаков в беседе с НСН заявил, что «лежит» вся сфера услуг. Главной проблемой в этой ситуации он назвал неэффективную систему государственной поддержки.
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