Омбудсмен назвал «бедой» господдержку бизнеса в кризис

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН заявил, что результаты опроса о самых пострадавших отраслях соответствуют общей реальной картине: по его словам, «лежит» вся сфера услуг. Главной проблемой в этой ситуации он назвал неэффективную систему государственной поддержки.

«Заявлено достаточно большое количество мер поддержки на федеральном уровне. Президент потребовал соответствующих действий от правительства, дал колоссальные полномочия главам регионов… И если посмотреть, то по заявленным мерам поддержки мы выглядим не хуже других экономик. А вот с исполнением и доведением всех заявленных инструментов механизмов, в том числе по кредитам, тут полная беда. Такое складывается впечатление, что этим никто не занимается, или занимается совершенно неэффективно, и у всех этих выделенных средств есть какие-то скрытые цели, будто они должны работать на что-то, что раньше приветствовалось. Но до пандемии могли "хулиганить", а сейчас-то надо вытаскивать бизнес, экономику. Какие игры? Эта неэффективность дискредитирует все заявленные меры», - возмутился Ермаков.

По словам общественного омбудсмена, в его окружении никто не получил заявленной поддержки.

«И все собирают бумажки, сверяют ОКВЭДы, и так далее. Эффективность институтов поддержки, эффективность региональных органов власти должна быть гораздо выше. Это очень тревожно, и справляться с теми вызовами, которые сформировал нам коронавирус, при таком взаимном недоверии очень тяжело», - сказал собеседник НСН.

Ранее в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей заявили, что в 59 регионах России только 28,4% малых и средних предприятий смогут получить финансовую помощь государства на выплату зарплат в расчете одного МРОТ на сотрудника, писал «Коммерсантъ».

