«Запретить, но не разобраться»: Запрет микрофинансовых организаций порадует преступников

«Если сейчас запретить микрофинансовые организации резко, миллионы людей, которые нуждаются в деньгах, а в банке им выдать не могут, вынуждены будут идти куда-то еще. Это приведет к росту преступности и социальной напряженности. Многие жалобы на МФО выдвигаются необоснованно, проще все запретить, а сложнее разобраться. Объем банковского кредитования – это сегодня десятки триллионов рублей, объем кредитов от МФО – это 400 миллиардов на начало апреля. Поэтому долговая нагрузка именно так распределяется, банковский сектор в этом смысле больше угрожает», - объяснил он.

По его словам, сегодня финансовый сектор жестко регулируется, нет смысла «уводить» эту сферу в тень запретами.

«Банк России вчера опубликовал данные по нелегальным участникам финансового рынка. Во втором квартале года их стало меньше, надзор и контроль усилены. Признаки нелегального кредитования известны, стало легче отслеживать и ограничивать их работу. Ситуация жестко регулируется. Стало больше всяких пирамид, которые говорят про крипту. Мошенники реагируют на то, что стало жесткое регулирование в области финансовых услуг. Если запретить профессиональный надзор, спрос никуда не уйдет. Он просто будет удовлетворен вне закона», - подытожил собеседник НСН.

Ранее в компании «Скоринг Бюро» заявили, что российские МФО в мае 2024 года одобрили россиянам займы на рекордную за полтора года сумму в 81,4 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



