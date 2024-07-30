«Запретить, но не разобраться»: Запрет микрофинансовых организаций порадует преступников
Эльман Мехтиев заявил НСН, что запрет МФО приведет к потере контроля над частью финансового сектора.
Запрет деятельности микрофинансовых организаций приведет к тому, что миллионы россиян не смогут получить необходимые суммы в кредит, а сам сектор станет теневым и неконтролируемым, заявил НСН заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Центробанку запретить деятельность всех микрофинансовых организаций (МФО) на территории России. Глава регулятора ответила, что под видом официальных МФО нередко действуют нелегальные кредиторы, и в случае закрытия контролируемых организаций они просто «уйдут в тень». Мехтиев рассказал о последствиях жесткого запрета.
«Если сейчас запретить микрофинансовые организации резко, миллионы людей, которые нуждаются в деньгах, а в банке им выдать не могут, вынуждены будут идти куда-то еще. Это приведет к росту преступности и социальной напряженности. Многие жалобы на МФО выдвигаются необоснованно, проще все запретить, а сложнее разобраться. Объем банковского кредитования – это сегодня десятки триллионов рублей, объем кредитов от МФО – это 400 миллиардов на начало апреля. Поэтому долговая нагрузка именно так распределяется, банковский сектор в этом смысле больше угрожает», - объяснил он.
По его словам, сегодня финансовый сектор жестко регулируется, нет смысла «уводить» эту сферу в тень запретами.
«Банк России вчера опубликовал данные по нелегальным участникам финансового рынка. Во втором квартале года их стало меньше, надзор и контроль усилены. Признаки нелегального кредитования известны, стало легче отслеживать и ограничивать их работу. Ситуация жестко регулируется. Стало больше всяких пирамид, которые говорят про крипту. Мошенники реагируют на то, что стало жесткое регулирование в области финансовых услуг. Если запретить профессиональный надзор, спрос никуда не уйдет. Он просто будет удовлетворен вне закона», - подытожил собеседник НСН.
Ранее в компании «Скоринг Бюро» заявили, что российские МФО в мае 2024 года одобрили россиянам займы на рекордную за полтора года сумму в 81,4 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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