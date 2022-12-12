«Уйдут десятилетия»: Нечаев назвал сроки восстановлении экономики России

Накануне сообщалось, что большинство руководителей российских компаний пессимистично оценивают ближайшие перспективы экономики страны. Как следует из исследования Ассоциации менеджеров «Будущее управленческих профессий», только треть считает, что она восстановится к 2025 году. При этом почти половина респондентов (48%) ориентируется на 2027 год, а каждый седьмой руководитель считает, что ждать восстановления придется не менее 13 лет, то есть до 2035 года. Андрей Нечаев отметил, что ждать восстановления российской экономики придется крайне долго.

«Разделяю такой пессимизм, некоторые сектора российской экономики просто провалились. Например, автомобилестроение рухнуло, дальняя авиация находится в тяжелейшем состоянии, также ряд других секторов, которые критически завесили от импорта… Можно начать производить китайские автомобили и «Жигули», но все-таки они по качеству уступают Mercedes и Volkswagen. У нас с 2008 года фактически стагнация экономики. Если мы говорим о восстановлении до этого периода, то на это уйдут десятилетия. Все будет зависеть от того, как будут складываться геополитические факторы, что будет с боевыми действиями на Украине, будут ли ужесточаться западные санкции, а также насколько мы сможем рассчитывать на параллельный импорт», - сказал Нечаев.

Он отметил, что ускорить темпы восстановления экономики можно, только если прекратить вести боевые действия на Украине и вернуться к нормальным отношениям со странами Запада. Нечаев указал, что если военные действия затянуться, то это будет дополнительным фактором стагнации экономики, так как они требуют значительных средств.