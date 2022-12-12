«Уйдут десятилетия»: Нечаев назвал сроки восстановлении экономики России
Чтобы ускорить темпы восстановления экономики, необходимо перестать вести боевые действия на Украине, отметил в эфире НСН экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.
На восстановление российской экономики до уровня 2008 года уйдут десятилетия, некоторые ее сектора просто «провалились», заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что большинство руководителей российских компаний пессимистично оценивают ближайшие перспективы экономики страны. Как следует из исследования Ассоциации менеджеров «Будущее управленческих профессий», только треть считает, что она восстановится к 2025 году. При этом почти половина респондентов (48%) ориентируется на 2027 год, а каждый седьмой руководитель считает, что ждать восстановления придется не менее 13 лет, то есть до 2035 года. Андрей Нечаев отметил, что ждать восстановления российской экономики придется крайне долго.
«Разделяю такой пессимизм, некоторые сектора российской экономики просто провалились. Например, автомобилестроение рухнуло, дальняя авиация находится в тяжелейшем состоянии, также ряд других секторов, которые критически завесили от импорта… Можно начать производить китайские автомобили и «Жигули», но все-таки они по качеству уступают Mercedes и Volkswagen. У нас с 2008 года фактически стагнация экономики. Если мы говорим о восстановлении до этого периода, то на это уйдут десятилетия. Все будет зависеть от того, как будут складываться геополитические факторы, что будет с боевыми действиями на Украине, будут ли ужесточаться западные санкции, а также насколько мы сможем рассчитывать на параллельный импорт», - сказал Нечаев.
Он отметил, что ускорить темпы восстановления экономики можно, только если прекратить вести боевые действия на Украине и вернуться к нормальным отношениям со странами Запада. Нечаев указал, что если военные действия затянуться, то это будет дополнительным фактором стагнации экономики, так как они требуют значительных средств.
«Есть простой способ ускорить восстановление экономики в существующих реалиях. Нужно не вести боевые действия и постараться вернуться к нормальным отношениям с развитым миром. Зимбабве вряд ли даст импульс развитию российской экономики. Думаю, что при прекращении боевых действий по каким-то направлениям, в которых сама Европа в первую очередь заинтересована, послабления санкционного режима будут. Они не будут быстрыми и одномоментными. Но это будет зависеть от того, на каких условиях будут идти (мирные – ред. НСН) переговоры и какие еще военные акты будут предприняты. Но если военные действия затянутся, это будет дополнительным фактором стагнации российской экономики, потому что это дело недешевое», - резюмировал Нечаев.
Ранее Всемирный банк оценил последствия для экономики России и Украины. По данным банка, падение ВВП России в 2022 году составит 11,2%, Украины — 45%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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