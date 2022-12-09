В Евросоюзе спрогнозировали влияние антироссийских санкций на европейскую экономику

В компании OBI пока не знают, можно ли будет восстановить сгоревший в Химках магазин

Пять районных судов Москвы вновь эвакуировали из-за угроз взрывов

Столичная ГАИ сообщила об уменьшении числа ДТП с участием не трезвых водителей

Объем производства медицинского оборудования в Москве вырос на 42%

Билеты на спектакли и новогодние мероприятия в Москве раскуплены полностью