В Евросоюзе спрогнозировали влияние антироссийских санкций на европейскую экономику
Влияние антироссийских санкций Евросоюза на европейскую экономику по-прежнему незначительно и затрагивает лишь несколько отраслей. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на исследование Еврокомиссии.
Отмечается, что введенные ЕС ограничения повлекли для Европы трудности с поставками драгоценных камней и древесины. Сейчас Евросоюз пытается смягчить последствия санкций для экономики. По состоянию на конец ноября одобрено свыше 150 национальных мер на 525,5 млрд евро.
Специалисты Института международных финансов заявили, что мировая экономика вырастет на 1,2% в следующем году, что можно сравнить с показателями мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
Ранее первый замглавы правительства России Андрей Белоусов спрогнозировал «идеальный шторм» для глобальной экономики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru