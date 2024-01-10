«Уход и качество»: Почему лесной фонд России не получается восполнить
Неучтенная заготовка деревьев по самой максимальной оценке составляет 60-70 млн кубометров в год, отметил в эфире НСН Алексей Ярошенко.
Лесной фонд России не удается восполнить в том числе из-за того, что за посадками нет последующего ухода, из-за этого особенно плохо растут еловые и сосновые леса, рассказал руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко в интервью НСН.
Ранее глава Рослесхоза назвал мифом разговоры о том, что «Китай вырубит Сибирь». В разговоре с РИА Новости он заявил, что ежегодно в России можно рубить деревьев на 600 млн кубометров, а на деле заготавливается около 200 млн. Более того, указал он, уже несколько лет подряд в стране сажают больше леса, чем вырубают. Ярошенко считает, что лучшие леса в основном уже освоены или срублены.
«Лесной фонд не удается восполнять. В большинстве случаев, если у нас срубили в таежной зоне еловые или сосновые леса, независимо от того, сажают что-то или нет… За счет того, что качество работы очень низкое и последующего ухода почти нет, вырастают в большинстве случаев береза и осина. Получается, что лучшие леса в основном освоены или срублены, там теперь растут березники и осинники. За ценной древесиной нашим изготовителям приходиться залезать все глубже в остатки неосвоенной тайги. А это обычно более непродуктивные леса, поэтому ситуация не очень хорошая, мягко говоря», - сказал Ярошенко.
Он отметил, что официально объем заготовки древесины составляет 180-190 млн кубометров за 2023 год. По словам Ярошенко, есть еще неучтенная заготовка, которая по самой максимальной оценке составляет 60-70 млн кубометров в год.
«Насчет незаконных рубок… Сейчас у нас объем заготовки древесины 180-190 млн кубометров официально по предварительным оценкам за 2023 год. Но сколько рубится сверх того, в основном это не незаконные рубки, а плохо учтенная древесина. То есть, в пределах законных лесосек недоучтенная заготовка. Эта неучтенная заготовка по самой максимальной оценке составляет где-то 60-70 млн кубометров в год. То есть, в сумме где-то 270-280 млн кубометров. Плюс сверх этого пожары съедают где-то половину. Это все равно получается меньше так называемой расчетной лесосеки, но расчетная лесосека это, к сожалению, туфта», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил в интервью НСН, что китайские предприниматели используют на российских сельскохозяйственных угодьях опасные химикаты для более интенсивного роста растений, нанося непоправимый ущерб плодородной земле, передает «Радиоточка НСН».
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