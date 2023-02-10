Путин призвал увеличить глубину переработки леса

Необходимо увеличить глубину переработки леса в России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию лесопромышленной отрасли.

Путин рассказал, как рубил лес в тайге

По его словам, также необходимо осваивать новые виды продукции для различных отраслей экономики. Так, Путин попросил в ходе докладов сделать особый акцент на развитии собственной технологической базы деревообработки.

Ранее, в январе прошлого года, Владимир Путин заявил, что нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок. Он отмечал, что этот процесс должен максимально ускориться, сообщает НСН.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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