Путин призвал увеличить глубину переработки леса

По его словам, также необходимо осваивать новые виды продукции для различных отраслей экономики. Так, Путин попросил в ходе докладов сделать особый акцент на развитии собственной технологической базы деревообработки.

Ранее, в январе прошлого года, Владимир Путин заявил, что нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок. Он отмечал, что этот процесс должен максимально ускориться, сообщает НСН.

