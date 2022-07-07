«Угнали и припарковали»: Аналитик объяснил укрепление рубля скупкой рупия или дихрама
По просьбе Минфина кто-то мог выкупить большой объем долларов, чтобы конвертировать их в юани, рупию или дирхамы, сказал НСН аналитик Дмитрий Голубовский.
Ослабление рубля очень похоже на валютную интервенцию, кто-то по просьбе Минфина мог выкупить большой объем долларов для конвертации в другие валюты, заявил эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что укрепление доллара к рублю с начала недели составило больше 20 процентов. Некоторые эксперты полагают, что за этим процессом стоит государство и уже в ближайшее время курс доллара установится на отметке 70-80 рублей.
«Очень похоже на валютную интервенцию. Скорее всего не сам Минфин, но кто-то по его просьбе выкупил большой объем долларов, куда-то их угнал и припарковал. У меня три варианта: на них купили юани, либо индийскую рупию, либо арабский дирхам. Находятся деньги в финансовом учреждении, которое не имеет рисков блокировки счетов, а в России любой банк их имеет», - отметил Голубовский.
Эксперт предполагает, что если за валютной интервенцией стоит государство, то в скором времени закончится и девальвация рубля.
«Этот курс будет держаться какое-то время, но ближе к концу месяца рубль начнет укрепляться, потому что приближается очередной налоговый период», - пояснил Голубовский.
Экономист Александр Разуваев в разговоре с НСН отметил, что высокий курс доллара выгоден только бюджету, но не экономике.
«Я сторонник сильного рубля – это низкая инфляция, низкие процентные ставки. Думаю, достаточно скоро увидим коридор 70-80 рублей за доллар», - сказал Разуваев.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о репатриации иностранной валюты и валюты РФ резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- Матвиенко рассказала, когда Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР
- В Госдуме предложили сделать нерабочим День любви, семьи и верности
- Минобороны: нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ о возвращении в Покровское
- Песков не исключил перенос сроков послания Путина Федеральному собранию
- Песков: Джонсон не любит Россию, мы его тоже
- «Ситуация полураспада Британии»: Захарова отреагировала на возможную отставку Джонсона
- «Первый пошел»: Медведев об отставке Джонсона
- Литва выступила против создания «зеленых коридоров» с Калининградом
- Суд отклонил иск Дудя, оспаривавшего статус иноагента
- Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru