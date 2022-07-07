«Угнали и припарковали»: Аналитик объяснил укрепление рубля скупкой рупия или дихрама

Ранее сообщалось, что укрепление доллара к рублю с начала недели составило больше 20 процентов. Некоторые эксперты полагают, что за этим процессом стоит государство и уже в ближайшее время курс доллара установится на отметке 70-80 рублей.

«Очень похоже на валютную интервенцию. Скорее всего не сам Минфин, но кто-то по его просьбе выкупил большой объем долларов, куда-то их угнал и припарковал. У меня три варианта: на них купили юани, либо индийскую рупию, либо арабский дирхам. Находятся деньги в финансовом учреждении, которое не имеет рисков блокировки счетов, а в России любой банк их имеет», - отметил Голубовский.

Эксперт предполагает, что если за валютной интервенцией стоит государство, то в скором времени закончится и девальвация рубля.

«Этот курс будет держаться какое-то время, но ближе к концу месяца рубль начнет укрепляться, потому что приближается очередной налоговый период», - пояснил Голубовский.

Экономист Александр Разуваев в разговоре с НСН отметил, что высокий курс доллара выгоден только бюджету, но не экономике.

«Я сторонник сильного рубля – это низкая инфляция, низкие процентные ставки. Думаю, достаточно скоро увидим коридор 70-80 рублей за доллар», - сказал Разуваев.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о репатриации иностранной валюты и валюты РФ резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности.

