Систему распознавания лиц в метро Москвы внедрят к 1 сентября

В феврале прошлого года НСН писала, что в ближайшие несколько лет в общественных местах, в том числе на центральных улицах и остановках установят оборудование для распознавания лиц. О предстоящих планах рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Предполагается, что система повысит уровень безопасности, сможет помочь в раскрытии преступлений и поиске пропавших людей. Камеры будут совместимы с системами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Кроме того, стало известно, что устройства с системой распознавания лиц установят в подмосковных подъездах. Пилотные проекты запустят на территории Красногорска, Химок и Реутова, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Система распознавания лиц была опробована в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

