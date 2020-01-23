Систему распознавания лиц в метро Москвы внедрят к 1 сентября
Внедрение системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц завершится в столичной подземке к 1 сентября. Как пишет Интерфакс, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что в 2019 году благодаря камерам с такой функцией удалось задержать десятки граждан, находящихся в розыске. Чтобы система работала лучше, городские камеры заменяют на камеры с HD-качеством.
В феврале прошлого года НСН писала, что в ближайшие несколько лет в общественных местах, в том числе на центральных улицах и остановках установят оборудование для распознавания лиц. О предстоящих планах рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
Предполагается, что система повысит уровень безопасности, сможет помочь в раскрытии преступлений и поиске пропавших людей. Камеры будут совместимы с системами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Кроме того, стало известно, что устройства с системой распознавания лиц установят в подмосковных подъездах. Пилотные проекты запустят на территории Красногорска, Химок и Реутова, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Система распознавания лиц была опробована в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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