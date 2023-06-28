Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что следует ввести уголовную ответственность за использование заменителей при производстве продуктов питания, сообщает ТАСС.

Раскрыт способ узнать, есть ли в сыре пальмовое масло

В ходе пленарного заседания он предложил в срочном порядке подготовить соответствующие изменения в законодательство.

По его словам, все понимают, что заменители дешевле натуральных продуктов и они позволяют увеличить прибыль, однако «с другой стороны, это вред для здоровья».

«Все будут осознавать ответственность, когда вместо молока добавляют говяжий жир или вместо растительного масла добавляют пальмовое», - заключил спикер.

Ранее ЛДПР предложили внести в Налоговый кодекс РФ поправки, отменяющие НДС на товары с истекающим сроком годности, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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