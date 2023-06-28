Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что следует ввести уголовную ответственность за использование заменителей при производстве продуктов питания, сообщает ТАСС.
В ходе пленарного заседания он предложил в срочном порядке подготовить соответствующие изменения в законодательство.
По его словам, все понимают, что заменители дешевле натуральных продуктов и они позволяют увеличить прибыль, однако «с другой стороны, это вред для здоровья».
«Все будут осознавать ответственность, когда вместо молока добавляют говяжий жир или вместо растительного масла добавляют пальмовое», - заключил спикер.
Ранее ЛДПР предложили внести в Налоговый кодекс РФ поправки, отменяющие НДС на товары с истекающим сроком годности, пишут «Известия».
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