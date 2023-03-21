СМИ сообщили о частичном возобновлении Турцией транзита санкционных товаров в Россию

По данным издания, с 17 марта работа системы оформления транзита восстановлена.

«Хотя некоторые турки продолжают спекулировать на этой теме, говоря, что все сложно и очень индивидуально, соответственно, цена выше», — поделилась глава таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.

В свою очередь, в группе «F+ tech-Марвел» отметили, что большинство проблем устранили, экспортные и транзитные товары отправляются в штатном режиме. Однако сохраняются сложности с реэкспортом товаров из США и Канады. Оформление продукции из этих государств с указанием России в качестве страны назначения заблокировано.

«С указанием другой страны можно выехать из Турции», — заявил гендиректор логистического оператора «Оптималог» Георгий Властопуло.

По данным источников, Анкара может ограничить транзит товаров двойного назначения по России и Белоруссии, следуя ограничениям Евросоюза. Ожидается, что с 27 марта будет полностью запрещен транзит продукции из групп «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства», «Электрические машины и оборудование». Эксперты отмечают, что Турция вряд ли вернется к прежней схеме свободного пропуска товаров.

