Голикова: Хакасия и еще 8 регионов не смогли обеспечить снижение уровня бедности в 2022 году

По её словам, обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями не смогли девять регионов.

«Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ», - уточнила она.

Голикова добавила, что по за 2022 год 1,7 млн россиян вышли из-за черты бедности, в текущем году ожидается дальнейшее снижение бедности.

Ранее в Росстате заявили, что в первом квартале 2023 года уровень бедности в РФ снизился до 13,5%, тогда как в первом квартале прошлого года этот показатель составлял 14,3%, передает «Радиоточка НСН».

