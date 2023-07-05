«Нет газификации»: Экономист Климанов объяснил высокий уровень бедности в Хакасии
С победой на выборах губернатора Хакасии кандидата от правящей партии обстановка в регионе может измениться к лучшему, сказал НСН Владимир Климанов.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в интервью НСН объяснил высокий уровень бедности в Хакасии отсутствием газификации, низкими доходами населения и проблемами в инфраструктурном развитии территории.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Хакасия и еще восемь регионов не смогли обеспечить снижение уровня бедности среди населения в 2022 году, сообщило агентство ТАСС. Вместе с тем 76 регионам удалось поработать над снижением уровня бедности среди граждан в «соответствии с запланированными значениями». Отмечается, что 10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона и что конкуренцию действующему губернатору Валентину Коновалову (КПРФ) может составить депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. По словам Климанова, Хакасия — действительно проблемный регион, однако не всегда в неудачах можно винить губернатора.
«В регионе нет газификации, низкие доходы населения, есть проблемы в инфраструктурном развитии территории. Все это диктует в том числе и сложившиеся в республике параметры. Конечно, в России удалось существенно сократить уровень бедности, но добиться этого во всех субъектах федерации сложно. На то есть различные причины, в том числе и в Хакасии», — сказал Климанов.
Собеседник НСН отметил, что в России почти не осталось регионов, которые возглавляет представитель оппозиционной партии.
«Очевидно, что представители “Единой России” будут продвигать своего кандидата. Больше ни в одном из регионов, по меньшей мере, там, где будут проходить выборы 10 сентября, подобной ситуации нет. Хотя в текущем году выборы будут проходить в максимальном в новейшей истории числе российских субъектов», — добавил экономист.
В заключение Климанов подчеркнул, что в случае победы на выборах Сокола ситуация в регионе может измениться к лучшему.
«Мы часто видели ситуацию, когда смена руководства региона изменяла вектор его развития. Наверное, подобное может произойти как в Хакасии, так и в других субъектах федерации», — подытожил он.
Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что в первом квартале 2023 года снизилось число россиян с доходами меньше прожиточного минимума. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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