СМИ: в России могут ухудшиться условия по ипотеке
Условия выдачи жилищных кредитов в России могут ужесточиться, считает глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Мнение эксперта приводит «Газета.ру».
Представитель Финансового университета прокомментировал инициативу депутата Госдумы Анатолия Аксакова. Парламентарий предложил переложить долг заемщика на банк, если средства от продажи ипотечной недвижимости не покрывают ее стоимость.
Такая мера приведет к замедлению развития российского ипотечного рынка, считает Цыганов. По его словам, банки могут ужесточить требования к заемщикам и повысить ставки на жилищные кредиты.
Россиянину нужно восемь лет не есть и не пить, чтобы накопить на квартиру. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru