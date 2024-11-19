«Убрать лихорадку»: Экономист рассказал, кому полезна высокая ставка ЦБ
Безумно дорогая недвижимость убивает экономический рост, необходимо было «сломать» потребность в кредитах в сознании россиян, отметил в эфире НСН Василий Колташов.
Политика высокой ставки Банка России позволит убрать токсичную лихорадку на рынке недвижимости, прекратить безумную закредитованность и дать возможность изменить сознание людей на сберегательное, заявил экономист Василий Колташов в разговоре с НСН.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка эффективно противостоит инфляции: если бы ЦБ оставил ее на уровне прошлогодних 7,5%, инфляция сейчас была бы 20-30%. Она отметила, что экономика России находится в переломной точке и уже в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции. Кроме того, по ее словам, снижение ключевой ставки начнется в следующем году, если не будет дополнительных шоков.
«Политика высокой ставки – это не совсем про инфляцию в чистом виде. Это скорее про то, как убрать токсичную лихорадку на рынке недвижимости, прекратить токсичное потребительское безумие «в долг», закредитованность, дать возможность по крайней мере не расти закредитованности, изменить сознание людей с формулы «Мы французские аристократы, должны тратить в два-три раза больше, чем зарабатываем» на формулу «Мы протестантские трудяги, мы должны иметь сбережения, потому что эти сбережения мы потом переведем в собственность». А самая лучшая собственность – это недвижимость. Вопрос, почему Набиуллина это все не объяснит. Очевидно, потому что основной вопрос, который к ней адресован: «У меня нет денег, я хочу купить квартиру сейчас, но вы мне не даете». Второй вопрос, который адресуют: «Цены все время растут, что вы сделали для того, чтобы остановить инфляцию? Вы же за это отвечаете». Набиуллина в силу того, что она экономист неолиберальной школы, разложить, видимо, не может», - сказал Колташов.
Он отметил, что ключевая ставка в 21% позволит сбить цены на недвижимость.
«Это позволяет сбить цены на недвижимость. У нас населению слишком активно внедряли мысль, что нужно брать много кредитов. Одна часть населения, примерно 20 с небольшим миллионов, оказались перегружены долгами, в основном не ипотечными, не автокредитами, а разными потребительскими кредитами, использованием кредитной карты. Это как раз проблемная категория. Одновременно с этим в последние годы стало бессмысленным копить деньги на жилье. Когда цены росли на 20-25% в год, кто может на жилье копить еще четверть цены квартиры за год? Поэтому утвердилась формула, что надо покупать жилье прямо сейчас, и неважно, есть у тебя деньги или нет. Надо брать кредиты, покупать, потому что дальше только дороже. Вот эту формулу нужно было сломать, потому что безумно дорогая недвижимость убивает экономический рост», - добавил собеседник НСН.
Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин отметил, что ипотечная ставка, которую банки сегодня предлагают россиянам, лишает граждан страны возможности купить жилье, передает «Радиоточка НСН».
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