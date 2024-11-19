«Убрать лихорадку»: Экономист рассказал, кому полезна высокая ставка ЦБ

Политика высокой ставки Банка России позволит убрать токсичную лихорадку на рынке недвижимости, прекратить безумную закредитованность и дать возможность изменить сознание людей на сберегательное, заявил экономист Василий Колташов в разговоре с НСН.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка эффективно противостоит инфляции: если бы ЦБ оставил ее на уровне прошлогодних 7,5%, инфляция сейчас была бы 20-30%. Она отметила, что экономика России находится в переломной точке и уже в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции. Кроме того, по ее словам, снижение ключевой ставки начнется в следующем году, если не будет дополнительных шоков.