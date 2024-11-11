Зампред ЦБ Заботкин: Ключевая ставка может повыситься в декабре на фоне роста цен

Ключевая ставка может повыситься в декабре на фоне роста цен, все будет зависеть от картины в середине декабря, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, сообщает «Маяк».

Он назвал три фактора, которые будут влиять на принятие этого решения: инфляция, инвестиционные ожидания и кредитная активность. Сейчас, по его словам, сохраняется высокий темп роста цен.