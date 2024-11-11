Зампред ЦБ Заботкин: Ключевая ставка может повыситься в декабре на фоне роста цен

Ключевая ставка может повыситься в декабре на фоне роста цен, все будет зависеть от картины в середине декабря, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, сообщает «Маяк».

Он назвал три фактора, которые будут влиять на принятие этого решения: инфляция, инвестиционные ожидания и кредитная активность. Сейчас, по его словам, сохраняется высокий темп роста цен.

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Центробанк РФ с большой долей вероятности оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 20 декабря, заявил ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин. По его словам, представители ЦБ заявили, что повышение ключевой ставки не помогает в борьбе с инфляцией. Так, рост ключевой ставки не приводит даже к замедленному росту цен.

Как отметил Дубинин, если же ЦБ все же решит повысить ключевую ставку, то это может быть сделано на 100 или 200 базисных пунктов, то есть до 22% и 23% соответственно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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