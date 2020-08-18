У россиян резко увеличился объём «свободных денег»
Запас «свободных денег» у россиян в июле текущего года отметил резкий рост. По данным отчета, представленного исследовательским холдингом «Ромир», этот показатель с расчетом на среднюю российскую семью вырос на 13,7% в сравнении июнем и составил 28,3 тысячи рублей.
Этот показатель представляет собой сумму, оставшуюся после покупки продуктов и товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и прочих статей расходов, отмечает Ura.ru. Также сообщается, что за год объем свободных денег вырос на 7,2%. По данным холдинга «Ромир», рост обусловлен тем, что россияне стали активнее экономить.
Ранее эксперты рассказали о том, сколько получает среднестатистический работник в России. Согласно данным специалистов РИА Рейтинг, сотрудники крупных и средних компаний после вычета налогов получают на руки 35 тысяч рублей. В то же время в ряде отраслей, например, в сфере добычи полезных ископаемых, зарплата среднестатистического работника может составлять 50-60 тысяч рублей в месяц.
Сотрудник в худших по зарплатному показателю отраслях получает менее 25 тысяч рублей. В легкой промышленности средняя зарплата составляет чуть более 20 тысяч.
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