У россиян резко увеличился объём «свободных денег»

Запас «свободных денег» у россиян в июле текущего года отметил резкий рост. По данным отчета, представленного исследовательским холдингом «Ромир», этот показатель с расчетом на среднюю российскую семью вырос на 13,7% в сравнении июнем и составил 28,3 тысячи рублей.

Этот показатель представляет собой сумму, оставшуюся после покупки продуктов и товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и прочих статей расходов, отмечает Ura.ru. Также сообщается, что за год объем свободных денег вырос на 7,2%. По данным холдинга «Ромир», рост обусловлен тем, что россияне стали активнее экономить.