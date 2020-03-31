У большинства россиян нет сбережений, чтобы пережить кризис
У большинства россиян нет сбережений, которые бы позволили им нормально пережить экономический кризис. Об этом говорят результаты исследования научно-технического центра «Перспектива», сообщает РБК.
Выяснилось, что более 60% респондентов не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. Из них более половины признались, что недостает значительной суммы.
Еще 30,9% опрошенных сообщили, что им «не хватает незначительной суммы, чтобы чувствовать себя комфортно». Лишь 33,3% респондентов заявили, что денег им хватит. Еще 1,2% затруднились с ответом, сообщает Ura.ru.
Накопления имеются лишь у 36,4% россиян. Средств у них хватит примерно на полгода в случае потери зарплаты.
В опросе приняли участие 1,5 россиян. Исследование проводилось с 26 февраля по 3 марта.
На официальном портале мэра и правительства Москвы сообщается во вторник, что более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице. В связи с эпидемией с коронавируса в столице граждане, потерявшие работу, будут получать компенсацию в 19,5 тысячи рублей в месяц.
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