У большинства россиян нет сбережений, чтобы пережить кризис

У большинства россиян нет сбережений, которые бы позволили им нормально пережить экономический кризис. Об этом говорят результаты исследования научно-технического центра «Перспектива», сообщает РБК.

Выяснилось, что более 60% респондентов не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. Из них более половины признались, что недостает значительной суммы.

Еще 30,9% опрошенных сообщили, что им «не хватает незначительной суммы, чтобы чувствовать себя комфортно». Лишь 33,3% респондентов заявили, что денег им хватит. Еще 1,2% затруднились с ответом, сообщает Ura.ru.