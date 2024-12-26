Турция возобновила транзит по Босфору после поломки шедшего в РФ танкера

После возникновения нештатной ситуации у мыса Еникей к Cordelia Moon подошли буксиры для обеспечения безопасности танкера. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», судно вышло в Новороссийск из турецкого порта Ялова.

Буксировку аварийного танкера обеспечило управление береговой охраны Турции. В ноябре этого года движение через Босфор было заблокировано танкером NAZAN, который следовал из России. В тот раз у судна сломался руль.

