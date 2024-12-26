Турция возобновила транзит по Босфору после поломки шедшего в РФ танкера

Турция объявила о возобновлении судоходства через пролив Босфор, которое было прервано из-за поломки танкера Cordelia Moon, следовавшего в Россию под флагом Панамы. По данным турецкого министерства транспорта, судно перегородило проход после отказа двигательной установки.

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После возникновения нештатной ситуации у мыса Еникей к Cordelia Moon подошли буксиры для обеспечения безопасности танкера. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», судно вышло в Новороссийск из турецкого порта Ялова.

Буксировку аварийного танкера обеспечило управление береговой охраны Турции. В ноябре этого года движение через Босфор было заблокировано танкером NAZAN, который следовал из России. В тот раз у судна сломался руль.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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