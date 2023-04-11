Венгрия и Россия продлили соглашение о дополнительных поставках газа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа, сообщает ТАСС.

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После переговоров с вице-премьером России Александром Новаком он отметил, что данная договорённость была достигнута ещё в 2022 году и «Газпром» сохранит эту опцию.

Сийярто добавил, что сторонами также был одобрен льготный режим оплаты основных объёмов топлива и «отсрочка платежей выше определённого предела в случае экстремального роста цен» на газ.

Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт усилит контроль за транзитными перевозками украинского зерна через территорию Венгрии, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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