АТОР: интерес россиян к Турции не снизится из-за нового налога

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире НСН, в частности, отметила, что Турция останется самым популярным направлением среди россиян в 2020 году - даже несмотря на введение с весны налога на проживание в отелях, который будут брать с туристов.

«Если Турция подорожает в два раза, спрос начнет меняться. Изменение цены на 5-10-15%, как показал опыт прошлого года, не существенен для Турции, и эта страна остается лидирующим направлением в сфере выездного туризма. Соотношение цена-качество даже при условии роста цен получается оптимальным для наших туристов», - считает Ломидзе.

По ее словам, Турция наиболее популярна у жителей Центрального ФО, отчасти Приволжского, чуть-чуть Уральского и Северо-Западного федерального округов. Жители Сибири и Дальнего Востока предпочитают Китай и Таиланд. Тем не менее, по количеству российских туристов продолжает лидировать Турция.

«И не вижу никаких предпосылок, что кто-то ее (Турцию. -Ред.) может подвинуть. Египет – может быть, но его так и нет», - добавила Майя Ломидзе.

По предварительным данным АТОР, в 2019 году в Турцию приехали шесть миллионов россиян, на втором месте Испания - 1,3 миллиона российских туристов.

