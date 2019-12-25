АТОР: интерес россиян к Турции не снизится из-за нового налога
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России на брифинге в НСН заявила, что даже при подорожании путевок на 10-15% Турция остается оптимальным вариантом для россиян по соотношению «цена-качество».
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новая эпоха туристической отрасли: Что ждёт российский туризм в 2020 году?» В рамках своего выступления эксперт рассказала об основных тенденциях на туристическом рынке и его перспективах в следующем году, а также поделилась прогнозом относительно цен и ассортимента предложений туров в 2020 году.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире НСН, в частности, отметила, что Турция останется самым популярным направлением среди россиян в 2020 году - даже несмотря на введение с весны налога на проживание в отелях, который будут брать с туристов.
«Если Турция подорожает в два раза, спрос начнет меняться. Изменение цены на 5-10-15%, как показал опыт прошлого года, не существенен для Турции, и эта страна остается лидирующим направлением в сфере выездного туризма. Соотношение цена-качество даже при условии роста цен получается оптимальным для наших туристов», - считает Ломидзе.
По ее словам, Турция наиболее популярна у жителей Центрального ФО, отчасти Приволжского, чуть-чуть Уральского и Северо-Западного федерального округов. Жители Сибири и Дальнего Востока предпочитают Китай и Таиланд. Тем не менее, по количеству российских туристов продолжает лидировать Турция.
«И не вижу никаких предпосылок, что кто-то ее (Турцию. -Ред.) может подвинуть. Египет – может быть, но его так и нет», - добавила Майя Ломидзе.
По предварительным данным АТОР, в 2019 году в Турцию приехали шесть миллионов россиян, на втором месте Испания - 1,3 миллиона российских туристов.
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