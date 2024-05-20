СМИ: После закрытия программ ВНЖ россияне реже покупают зарубежную недвижимость

Как пишет издание, за последний год число покупателей из России и стран СНГ, которые нацелены на ВНЖ, снизилось на 5 процентных пунктов и составило 47%.

Также уточняется, что число иммиграционных сделок за последние два года снизилось на 40-60%. Среди причин эксперты выделяют закрытие программ в ряде стран, в том числе в Турции и Португалии.

При этом зарубежная недвижимость продолжает пользоваться популярностью среди российских инвесторов, 21% покупателей приобретают квартиры за рубежом, желая приумножить собственный капитал.

Ранее сообщалось, что рабочая группа финского минобороны предложила запретить гражданам России приобретать недвижимость в Финляндии. Предполагается, что запрет будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц, при этом не распространится на граждан Финляндии, имеющих двойное гражданство, передает «Радиоточка НСН».

