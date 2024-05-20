СМИ: После закрытия программ ВНЖ россияне реже покупают зарубежную недвижимость
Сокращение программ получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданство остудило интерес россиян к покупке зарубежной недвижимости. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании Tranio.
Как пишет издание, за последний год число покупателей из России и стран СНГ, которые нацелены на ВНЖ, снизилось на 5 процентных пунктов и составило 47%.
Также уточняется, что число иммиграционных сделок за последние два года снизилось на 40-60%. Среди причин эксперты выделяют закрытие программ в ряде стран, в том числе в Турции и Португалии.
При этом зарубежная недвижимость продолжает пользоваться популярностью среди российских инвесторов, 21% покупателей приобретают квартиры за рубежом, желая приумножить собственный капитал.
Ранее сообщалось, что рабочая группа финского минобороны предложила запретить гражданам России приобретать недвижимость в Финляндии. Предполагается, что запрет будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц, при этом не распространится на граждан Финляндии, имеющих двойное гражданство, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru