Россияне чаще других иностранцев приобретали недвижимость в Турции
Граждане РФ сохранили за собой лидерство среди иностранцев по приобретению недвижимости в Турции. Такие данные приводит по итогам июня Бюро статистики (TURKSTAT), передает РБК.
Согласно отчету, россияне купили 332 жилых объекта за первый летний месяц. На втором месте расположились иранцы, которые приобрели 156 объектов, на третьем находятся украинцы (102 объекта недвижимости. В первую пятерку вошли также немцы и граждане Казахстана.
Как отмечается, россияне удерживают первое место уже на протяжении 27 месяцев.
Ранее стало известно, что спрос россиян на заграничное жилье с начала года упал в два раза, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне чаще других иностранцев приобретали недвижимость в Турции
- В РФ 10% опрошенных готовы поверить в инопланетян, если их признает президент
- Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями
- Курской области три человека ранены при атаке дронов
- ФСИН опровергла слухи о конфликте в «Лефортово» с фигурантом дела о «Крокусе»
- Актриса Голубкина впервые призналась, что ее отцом является актер Андрей Миронов
- ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
- Режиссер «Брата 3» Переверзев снимет сериал о рэп-группе Centr
- В России разработали сайт для знакомств с проверкой кредитной истории
- Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в фэнтези «Руслан и Людмила»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru