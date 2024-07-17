Россияне чаще других иностранцев приобретали недвижимость в Турции

Граждане РФ сохранили за собой лидерство среди иностранцев по приобретению недвижимости в Турции. Такие данные приводит по итогам июня Бюро статистики (TURKSTAT), передает РБК.

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Согласно отчету, россияне купили 332 жилых объекта за первый летний месяц. На втором месте расположились иранцы, которые приобрели 156 объектов, на третьем находятся украинцы (102 объекта недвижимости. В первую пятерку вошли также немцы и граждане Казахстана.

Как отмечается, россияне удерживают первое место уже на протяжении 27 месяцев.

Ранее стало известно, что спрос россиян на заграничное жилье с начала года упал в два раза, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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