Названы самые опасные страны для российских туристов
В минувшем году несчастные случаи с российскими туристами чаще всего происходили в России, а также в Таиланде. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
По её словам, РФ стала лидером в рейтинге самых опасных стран. В прошлом году на территории России произошло 38 ЧП с российскими туристами, в результате которых погибли 44 человека и ещё 192 пострадали. Как правило, трагические инциденты происходили в горах.
На втором месте в этом списке оказался Таиланд, где в 2019 году погибли 13 россиян, а пострадали 14. Большая часть ЧП случилось на воде и по вине самих туристов: они купались либо в шторм, либо в запрещенных местах. На третьем месте расположилась Турция, на территории которой погибли 11 наших соотечественников, а пострадали 39-ть.
Помимо этого, впервые в рейтинге самых опасных стран для россиян оказался Азербайджан. Там в прошлом году травмы получили двое россиян – на них упало 500-летнее дерево.
Кстати, ранее НСН писала, что власти Шри-Ланки решили не продлевать с 1 февраля 2020 года безвизовый въезд для граждан 48 государств, включая Россию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Между тем, в посольстве Шри-Ланки в Москве подтвердили информацию о том, что виза для россиян с 1 февраля виза стала платной. При оформлении заявки онлайн она обойдется в 35 долларов. Разрешение на въезд можно получить и в аэропорту по прилету, однако оно будет стоить дороже — 40 долларов. За визу для детей до 12 лет платить не придется.
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