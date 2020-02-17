Названы самые опасные страны для российских туристов

В минувшем году несчастные случаи с российскими туристами чаще всего происходили в России, а также в Таиланде. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

По её словам, РФ стала лидером в рейтинге самых опасных стран. В прошлом году на территории России произошло 38 ЧП с российскими туристами, в результате которых погибли 44 человека и ещё 192 пострадали. Как правило, трагические инциденты происходили в горах.

На втором месте в этом списке оказался Таиланд, где в 2019 году погибли 13 россиян, а пострадали 14. Большая часть ЧП случилось на воде и по вине самих туристов: они купались либо в шторм, либо в запрещенных местах. На третьем месте расположилась Турция, на территории которой погибли 11 наших соотечественников, а пострадали 39-ть.

Помимо этого, впервые в рейтинге самых опасных стран для россиян оказался Азербайджан. Там в прошлом году травмы получили двое россиян – на них упало 500-летнее дерево.