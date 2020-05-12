Туроператоры просят разрешить с 1 июня турпоездки по России
Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация выступили с инициативой разрешить с 1 июня поездки отдыхающих в регионы, благополучные с точки зрения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. С 1 июля авторы обращения предлагают возобновить сообщение с некоторыми зарубежными государствами.
Просьба направлена в министерство экономического развития и Федеральное агентство по туризму. Как заявил «Интерфакс» почетный президент РСТ Сергей Шпилько, с нового 2021 года въездной и выездной туризм может восстановиться в полноформатном режиме, который существовал до начала пандемии COVID-19.
Как отмечает «Свободная пресса», эксперты отрасли предполагают, что международное авиасообщение при самом благоприятном развитии ситуации может возобновиться в середине лета.
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