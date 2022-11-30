Turkstat: Турция сократила закупки топлива из РФ на 25% в октябре

Турция в октябре снизила ввоз угля, нефти и газа из России на четверть по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Турецкого института статистики (Turkstat).

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Отмечается, что в октябре ввоз российского минерального топлива составил $3,71 млрд, в сентябре он составлял почти $5 млрд. При этом в годовом выражении поставки угля и углеводородов из РФ в октябре выросли в 2,9 раза, пишет RT. Год назад импорт в Турцию составлял $1,28 млрд.

В целом импорт российских товаров в Турцию в октябре оценили почти в $5 млрд, в январе-октябре он составлял около $50 млрд.

Эксперты отмечают, что снижение нефтегазового импорта из РФ в Турцию в денежном выражении может быть связано со снижением цен на газ в октябре. С учетом средней цены на хабе TTF топливо подешевело на 35% (по сравнению с показателями сентября).

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ИмпортГазРоссияТурция
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