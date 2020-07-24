Туристам вернут деньги за отмененные брони в российских отелях
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, у которых аннулировали бронь в российских гостиницах из-за пандемии, смогут вернуть деньги или перенести размещение.
Речь идет только о той категории гостей, которая частично или полностью оплатила номер. Они смогут заселиться в другие даты в течение 1,5 лет со дня предыдущего бронирования. Как уточняет Ura.ru, услуга должна быть оказана не позднее конца 2021 года.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что компенсация расходов россиян на внутренний туризм крайне поспособствует развитию этой отрасли.
«Это очень будет способствовать развитию внутреннего туризма и то, что программа будет действовать с августа по декабрь, позволит раздвинуть границы сезона и организовать путешествия и в новые регионы России, которые раньше были недоступны из-за дороговизны путешествий. Это Бурятия, Хакассия, Алтай и Калининградская область», - сказал эксперт.
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