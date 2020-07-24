Туристам вернут деньги за отмененные брони в российских отелях

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что компенсация расходов россиян на внутренний туризм крайне поспособствует развитию этой отрасли.

«Это очень будет способствовать развитию внутреннего туризма и то, что программа будет действовать с августа по декабрь, позволит раздвинуть границы сезона и организовать путешествия и в новые регионы России, которые раньше были недоступны из-за дороговизны путешествий. Это Бурятия, Хакассия, Алтай и Калининградская область», - сказал эксперт.

