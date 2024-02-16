Набиуллина: на курс рубля влияют фундаментальные факторы
16 февраля 202417:04
У курса рубля нет каких-то там специальных искусственных подпорок, на него влияют фундаментальные факторы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.
Она пояснила, что основными факторами, которые повлияли на курс рубля, стали улучшение торгового баланса и ужесточение денежно-кредитной политики.
«Именно это позволило укрепить валюту», - подчеркнула глава регулятора.
Ранее Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: на курс рубля влияют фундаментальные факторы
- Генсек ООН заявил о сильнейшей за последние 75 лет ядерной опасности
- На Крымском мосту восстановили движение транспорта
- Путин пообещал повысить президентскую и правительственную стипендии
- Лавров призвал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире
- Зеленский признал превосходство российской армии в вооружениях
- Полиция задержала организаторов секты «Царская империя»
- Россия и Украина произвели обмен телами погибших военнослужащих
- Шольц заявил, что Германия готовит новый военный пакет помощи Украине
- Врачи пытались реанимировать Навального более получаса
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru