Набиуллина: на курс рубля влияют фундаментальные факторы

У курса рубля нет каких-то там специальных искусственных подпорок, на него влияют фундаментальные факторы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

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Она пояснила, что основными факторами, которые повлияли на курс рубля, стали улучшение торгового баланса и ужесточение денежно-кредитной политики.

«Именно это позволило укрепить валюту», - подчеркнула глава регулятора.

Ранее Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:ИнфляцияЦентробанкКурс РубляЭльвира Набиуллина

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