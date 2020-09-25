ЦУМ за нарушение масочного режима оштрафован на миллион рублей

За нарушение перчаточно-масочного режима Центральный универсальный магазин (ЦУМ) получил штрафов более чем на 1 млн руб. Об этом сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, рейды по магазинам столицы продолжаются. На данный момент предприятиям торговли было выписано более 15 тыс. штрафов за не соблюдение перчаточно-масочного режима.