ЦУМ за нарушение масочного режима оштрафован на миллион рублей
За нарушение перчаточно-масочного режима Центральный универсальный магазин (ЦУМ) получил штрафов более чем на 1 млн руб. Об этом сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, рейды по магазинам столицы продолжаются. На данный момент предприятиям торговли было выписано более 15 тыс. штрафов за не соблюдение перчаточно-масочного режима.
Накануне заммэра сообщил, что за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в столице была приостановлена деятельность 43 предприятий торговли.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг об осложнении ситуации с коронавирусом в столице. Он попросил пожилых граждан находиться дома, сообщает Ura.ru. А работодателей по возможность перевести большую часть сотрудников на работу из дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru