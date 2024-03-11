Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

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Так, изначально редакция закона касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения в Государственной Думе законопроект был дополнен поправками в законодательство, предусматривающими возможность трансграничных расчетов с использованием таких цифровых финансовых инструментов, за исключением иностранных ЦФА.

Центробанк РФ и Росфинмониторинг считали преждевременным использование иностранных ЦФА во внешнеторговых расчетах.

Ранее замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко в интервью НСН рассказал, что мошенники будут пытаться «развести» россиян на цифровой рубль от лица ЦБ. По его словам, заинтересовать это может тех, кому санкции мешают в трансграничных платежах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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