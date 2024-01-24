Сетевой гоп-стоп: Россиян предупредили о риске «разводов» с цифровым рублем

«Как только появляется новый цифровой сервис, находятся сразу рукастые и головастые ребята, которые это все дело пытаются монетизировать мошенническим путем, нарушая закон и этику. Поэтому попытки подменить этот канал поддержки от ЦБ вполне могут быть. Пока примеров, конечно, нет, но мошенники очень быстры. Следует ожидать, что в скором времени это появится», - предупредил он.

Пушко рассказал, что в большей степени цифровой рубль заинтересует тех, кто пытается обойти «платежные» санкции.

«Многие платежные системы сегодня работают ограниченно из-за санкций, трансграничные операции усложнены. Цифровой рубль может быть использован для оплаты товаров, услуг за рубеж, для получения денег за поставку. Поэтому люди, для которых это важный вопрос, все равно будут интересоваться цифровым рублем, за такими технологиями все-таки будущее», - объяснил он.

При этом, по его словам, для большинства граждан цифровой рубль не станет актуален в ближайшие два-три года.

«Для подавляющего большинства нашего населения цифровой рубль – это не история текущего дня. Люди будут очень долго к этому относиться скептически, не спешить использовать. Когда в страну пришли западные платежные системы, народ очень сильно скептически относился к таким сервисам. Сейчас банковские карты есть у всех. Должно пройти какое-то время, люди должны увидеть ощутимые преимущества от использования такого рубля – скорость, надежность, прозрачность и безопасность. Если на банковские карты потребовалось порядка 25 лет, пока они завоевали массовую аудиторию, то на цифровой рубль потребуется гораздо меньше времени. Но это не история двух-трех лет», - заключил собеседник НСН.

Цифровой рубль в 2024 году протестируют в виде соцвыплат и субсидий, заявил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Радиоточка НСН».

