Цифровая маркировка пива в бутылках станет обязательной в 2023 году

Информация об этом содержится в постановлении кабмина РФ. Наносить маркировку будет необходимо как производителям, так и импортерам данного напитка. Также они будут обязаны предоставлять данные в информационную систему мониторинга.

Напомним, вызовы, с которыми в 2021 году столкнулись пивовары России, привели к значительному подорожанию производства пива. В будущем году затраты производителей вырастут из-за ввода обязательной маркировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

