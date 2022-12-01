Цифровая маркировка пива в бутылках станет обязательной в 2023 году

Цифровая маркировка пива в стеклянной и полимерной таре будет обязательной с 1 октября 2023 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на РИА Новости.

Пивовары РФ пожалуются Путину на маркировку своей продукции

Информация об этом содержится в постановлении кабмина РФ. Наносить маркировку будет необходимо как производителям, так и импортерам данного напитка. Также они будут обязаны предоставлять данные в информационную систему мониторинга.

Напомним, вызовы, с которыми в 2021 году столкнулись пивовары России, привели к значительному подорожанию производства пива. В будущем году затраты производителей вырастут из-за ввода обязательной маркировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:АлкогольПиво
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