Цены на золото впервые в истории поднялись выше $2750 за унцию
Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) увеличилась на 0,77% и поднялась до 2750,9 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
Выше отметки 2750 долларов за унцию цена драгоценного металла поднялась впервые в истории.
По данным агентства Bloomberg, стоимость золота растет на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке. Отмечается, что Израиль обсуждает свою следующую атаку на Иран после того, как беспилотник ливанского движения «Хезболла» взорвался рядом с частным домом премьер-министра Биньямина Нетаньяху 19 октября. Вместе с тем президент США Джо Байден и его администрация призвали к возобновлению переговоров о прекращении огня в регионе.
Кроме того, спрос на золото повысился как на защитный актив из-за неопределенности перед выборами в Соединенных Штатах 5 ноября.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отметил, что инвестирование в золото и бриллианты будет перспективным для россиян в ближайшие десятилетия, передает «Радиоточка НСН».
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