Цены на золото обновили исторический максимум в $2900 за унцию
Цены на золото обновили исторический максимум, впервые в истории поднявшись выше $2900 за унцию, следует из биржевых торгов.
13 января стоимость золота поднялась выше $2700 за тройскую унцию впервые с 13 декабря.
По состоянию на 13.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 23,71 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,82%, до 2 899,51 доллара за тройскую унцию. До этого показатель на несколько минут достигал нового исторического максимума в 2 901,41 доллара.
Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН назвал три главных нюанса нового инвестиционного года. Он выделил облигации, золото, а также призвал не ставить крест на российском фондовом рынке, передает «Радиоточка НСН».
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