Россияне впервые вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире
Россияне в 2024 году приобрели максимальный объем золота с 2013 года и впервые вошли в пятерку в мире по спросу на этот драгоценный металл. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
Отмечается, что спрос на золото среди россиян в прошлом году увеличился до 75,6 тонны, что на 6,2% больше показателя 2023 года. Это стало максимальным объемом закупок с 2013 года, когда жители РФ приобрели рекордный объем драгоценного металла – 79,7 тонны. Согласно данным, в расчете на одного жителя спрос на золото вырос до 0,52 грамма с 0,49 грамма.
Еще две страны, входящие в десятку крупнейших любителей золота в мире, в прошлом году нарастили спрос на него – это Таиланд и Индия.
Ранее, 5 февраля, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,19 доллара относительно предыдущего закрытия, до 2 886,99 доллара за тройскую унцию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru