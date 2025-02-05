Россияне впервые вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире

Россияне в 2024 году приобрели максимальный объем золота с 2013 года и впервые вошли в пятерку в мире по спросу на этот драгоценный металл. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Отмечается, что спрос на золото среди россиян в прошлом году увеличился до 75,6 тонны, что на 6,2% больше показателя 2023 года. Это стало максимальным объемом закупок с 2013 года, когда жители РФ приобрели рекордный объем драгоценного металла – 79,7 тонны. Согласно данным, в расчете на одного жителя спрос на золото вырос до 0,52 грамма с 0,49 грамма.

Еще две страны, входящие в десятку крупнейших любителей золота в мире, в прошлом году нарастили спрос на него – это Таиланд и Индия.

Ранее, 5 февраля, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,19 доллара относительно предыдущего закрытия, до 2 886,99 доллара за тройскую унцию, передает «Радиоточка НСН».

