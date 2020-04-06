Цены на жилье в новостройках могут упасть на 20-30 процентов

В докладе отмечается, что, согласно кризисному сценарию, карантин будет отменен не раньше сентября 2020 года. Строительные компании для поддержания уровня продаж могут снизить цены на жилье на 20–30%, пишет RT.

Восстановление спроса на жилье при таком сценарии возможно только через два-четыре года, отмечает life.ru.

При этом выручка 20 крупнейших российских застройщиков сократится на 200 млрд рублей, что составляет четверть от выручки 2019 года, отмечает Ura.ru.

Если же режим всеобщей самоизоляции продлится только до конца мая, то цены на недвижимость могут упасть на 5–10%, а восстановление спроса начнется уже с сентября.

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН рассказал, как пандемия и кризис влияют на рынок недвижимости в России. Он посоветовал тем, у кого сбережения в рублях и кто нуждается в улучшении жилищных условий, покупать квартиры сейчас.

«Если рубль начнёт обесцениваться, население может прибегнуть к покупке недвижимости любой ценой, что приведёт к разбалансу рынка. Если говорить о рекомендациях населению, то с учётом последнего риска обесценивания национальной валюты, я бы посоветовал тем людям, кто нуждается в улучшениях жилищных условий и имеет сбережения в рублях предпринять усилия для того, чтобы приобрести недвижимость, потому что непонятно, что будет с рублёвыми сбережениями. А у тех, у кого нет денежных средств, достаточных для приобретения недвижимости – не брать кредиты, потому что это содержит высокие риски дефолта самого заёмщика», - заявил он.



