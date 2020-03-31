Риэлторы на фоне коронавируса советуют покупать квартиры, но не в кредит

«Возможны риски дальнейшего падения цен на нефть. И эта ситуация может привести к гиперинфляции, а в таком случае цены будут продолжать расти. Это будет понятно в апреле, когда закончится действие соглашения ОПЕК+. Если рубль начнёт обесцениваться, население может прибегнуть к покупке недвижимости любой ценой, что приведёт к разбалансу рынка. Если говорить о рекомендациях населению, то с учётом последнего риска обесценивания национальной валюты, я бы посоветовал тем людям, кто нуждается в улучшениях жилищных условий и имеет сбережения в рублях предпринять усилия для того, чтобы приобрести недвижимость, потому что непонятно, что будет с рублёвыми сбережениями. А у тех, у кого нет денежных средств, достаточных для приобретения недвижимости – не брать кредиты, потому что это содержит высокие риски дефолта самого заёмщика», - заявил он.

Эксперт также рассказал о непосредственном влиянии пандемии коронавируса на рынок недвижимости сегодня.

«Сам по себе карантин, наверное, мало влияет на рынок недвижимости. Он в текущем спросе снижает возможность просмотров квартир и интерес к каким-то действиям покупки. А меры, которые предпринимаются властью для того, чтобы сократить количество социальных контактов между людьми, чтобы снизить темпы распространения коронавируса также могут способствовать замедлению реальных просмотров и реальных сделок. Но в то же время, люди, которые рассматривают для себя в ближайшее время какие-то покупки, мониторят рынок и подтверждение этому – увеличение количества просмотров на сайтах агрегаторах, а также повешенный интерес к просмотрам аренды и покупке загородной недвижимости. Пока эти процессы не конвертируются в конкретные сделки, которые можно было бы оценить как реальный вектор того, что стали больше покупать или больше арендовать загородное жильё. Но, безусловно, весенняя сезонность всегда подхлёстывала рынок аренды, в том числе загородного жилья, и всплеск интереса к нему сейчас присутствует – как сезонный, так и поддержанный ситуацией с коронавирусом», - добавил Константин Апрелев.

По утверждению участников рынка, чем дольше будет длиться пандемия коронавируса и сопутствующие ей ограничения, тем сильнее будет снижаться покупательская способность населения и спрос на жилье.

