Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире
Россия заняла последнее место в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами, заявили аналитики сервиса GlobalProductPrices.
Рейтинг составлялся на основе цен в розничных магазинах в 82 странах. Так, средняя стоимость 12 куриных яиц в мире составляет 2,93 доллара (258,2 рубля). В России же 12 яиц можно приобрести за 1,34 доллара (118 рублей). Самые дорогие яйца в Новой Зеландии - 6,98 доллара.
Ранее президент Владимир Путин объяснил рост цен на яйца в России. Об этом он рассказал на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа. Как отметил президент, в случае с ценами на яйца «вовремя не сориентировались». По словам главы государства, у россиян «немножко» выросли доходы, граждане начали приобретать больше продуктов, однако власти «не подумали» вовремя открыть импорт, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире
- В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов
- Глава МИД Израиля напомнил Эрдогану об армянах и курдах
- В Калужской области на трассе М-3 «Украина» столкнулись 7 машин
- Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире
- СМИ: Сунак объявил о пакете военной помощи Украине в более чем 3 млрд долларов
- На популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз
- МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева
- «Уволенному» коту Сергею предложили работу в администрации Санкт-Петербурга
- Германия назвала удары по хуситам соответствующими Уставу ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru