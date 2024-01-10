Минсельхоз: Цены на яйца у производителей снизились на 2,5%

Цены на яйца у производителей за последние две недели упали на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, сообщили в Минсельхозе РФ.

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Ведомство ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время.

Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в свою очередь в интервью «Парламентской газете» заявила, что поставки из-за рубежа вряд ли позволят снизить цены на куриные яйца.

Ранее Турция ввезла в Россию вторую партию пищевых куриных яиц - 316 800 штук. Первая аналогичная партия поступила в страну 3 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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