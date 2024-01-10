Минсельхоз: Цены на яйца у производителей снизились на 2,5%

Дефицит бананов может возникнуть в РФ из-за мятежа мафии в Эквадоре РФ выступила против приглашения на СБ ООН делегаций ряда стран ЕС Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край Экологи опасаются вырубки Сибири Китаем Этномузей в 2024 году покажет выставки о спорте, солнце и сказках Пушкина