Минсельхоз: Цены на яйца у производителей снизились на 2,5%
Цены на яйца у производителей за последние две недели упали на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, сообщили в Минсельхозе РФ.
Ведомство ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время.
Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в свою очередь в интервью «Парламентской газете» заявила, что поставки из-за рубежа вряд ли позволят снизить цены на куриные яйца.
Ранее Турция ввезла в Россию вторую партию пищевых куриных яиц - 316 800 штук. Первая аналогичная партия поступила в страну 3 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru