Минпромторг: сигналов о росте цен в России на продукты питания не поступало
Никаких сигналов от торговых сетей о повышении цен на продукты питания в России не поступало, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах Российского винодельческого форума, передает ТАСС.
По его словам, в ведомство ежедневно поступают данные от торговых сетей по ценам на основные продукты питания для своевременного реагирования, в том числе специалистами Федеральной антимонопольной службы и Минсельхоза.
Евтухов признал, что одно время были трудности, связанные с удорожанием мяса птицы и яиц, но по остальным продуктам сигналов о подорожании не было.
Ранее президент Владимир Путин призвал кабмин своевременно реагировать на повышение цен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru