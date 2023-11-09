Минпромторг: сигналов о росте цен в России на продукты питания не поступало

По его словам, в ведомство ежедневно поступают данные от торговых сетей по ценам на основные продукты питания для своевременного реагирования, в том числе специалистами Федеральной антимонопольной службы и Минсельхоза.

Евтухов признал, что одно время были трудности, связанные с удорожанием мяса птицы и яиц, но по остальным продуктам сигналов о подорожании не было.

Ранее президент Владимир Путин призвал кабмин своевременно реагировать на повышение цен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

