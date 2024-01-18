Цены на перелеты по России в экономклассе выросли за год на 22%

РБК пишет, что это самый резкий рост с 2008 года, ведь тогда средние цены за год поднялись на 30,9%. В 2021 году они выросли на 5,97%, в 2022 году – на 15,6%.

Ранее сообщалось, что средний чек за тур на курорты Египта на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей. При этом самым дорогим (326 тысяч рублей) стал средний чек за тур в Таиланд в праздничные выходные, передает «Радиоточка НСН».

