Цены на перелеты по России в экономклассе выросли за год на 22%
18 января 202420:17
Цены на перелеты по России в экономклассе выросли за год на 22%, подсчитал Росстат.
РБК пишет, что это самый резкий рост с 2008 года, ведь тогда средние цены за год поднялись на 30,9%. В 2021 году они выросли на 5,97%, в 2022 году – на 15,6%.
Ранее сообщалось, что средний чек за тур на курорты Египта на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей. При этом самым дорогим (326 тысяч рублей) стал средний чек за тур в Таиланд в праздничные выходные, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru