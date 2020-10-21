Цены на новые легковые автомобили с начала года выросли на 12 процентов

По прогнозу аналитиков, этот процесс продолжится и в октябре. В этом месяце уже отмечен рост цен у 15 марок (как на весь ряд, так и на отдельные модели).

За последние шесть лет цены на легковые автомобили увеличились в два раза. Это коррелирует с падением рубля по отношению к доллару.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил о нетипичном для лета росте продаж автомобилей и опроверг информацию о дефиците у дилеров.



