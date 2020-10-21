Цены на новые легковые автомобили с начала года выросли на 12 процентов

За девять месяцев 2020 года розничные цены на новые легковые машины выросли на 12%. Об этом сообщает «Автостат».

Главная причина подорожания автомобилей - резкое ослабление курса рубля к основным мировым валютам.

В России заметили рост цен на автомобили

По прогнозу аналитиков, этот процесс продолжится и в октябре. В этом месяце уже отмечен рост цен у 15 марок (как на весь ряд, так и на отдельные модели).

За последние шесть лет цены на легковые автомобили увеличились в два раза. Это коррелирует с падением рубля по отношению к доллару.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил о нетипичном для лета росте продаж автомобилей и опроверг информацию о дефиците у дилеров.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЦеныАвтомобиль
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