В России заметили рост цен на автомобили
1 сентября 202021:51
В России с 1 сентября выросли цены на автомобили. Об этом сообщает Autonews.ru.
Портал сделал такой вывод, сравнив прайс-листы компаний в августе с сентябрьскими.
Отмечается, что цены на Volkswagen в среднем выросли на 30-100 тысяч рублей, на Renault - на 15-30 тысяч рублей, на BMW - на 40-60 тысяч рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru