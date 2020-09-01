В России заметили рост цен на автомобили

В России с 1 сентября выросли цены на автомобили. Об этом сообщает Autonews.ru.

Портал сделал такой вывод, сравнив прайс-листы компаний в августе с сентябрьскими.

Отмечается, что цены на Volkswagen в среднем выросли на 30-100 тысяч рублей, на Renault - на 15-30 тысяч рублей, на BMW - на 40-60 тысяч рублей.



