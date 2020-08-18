Автоэксперт предупредил о росте цен на автомобили

«У нас есть спрос: июль показал рост продаж по сравнению с прошлым годом на 7%, и в августе тоже будет рост, что в целом нетипично для лета. Но надо ещё понимать, что дилеры не работали в апреле, мае и, некоторые, ещё в июне. Ну и, в принципе, сейчас все производители выходят на докризисный уровень работ. По полному циклу в три смены заработал завод Хёндэ и КИА, завод Рено и многие другие производители. Правда, работают с осторожностью и не требуют, чтобы все склады были забиты. Скорее под заказ. Дефицит этот только для тех людей, кто хочет немедленно купить и уехать, но таких людей достаточно мало», - сказал автоэксперт.

Кроме того, он предупредил о росте цен на авто и падении продаж к концу года.

«Прогнозы делать сейчас достаточно сложно, но известно, что продажи уже более или менее спокойны, и, в любом случае, под конец года они упадут минимум на 20%. Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля», - добавил Игорь Моржаретто.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН обсудил и поприветствовал инициативу о массовом внедрении в автомобили алкозамков, которые будут блокировать возможность завести автомобиль при наличии паров алкоголя.

