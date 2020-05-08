Цены на нефть пошли в рост на фоне ослабления карантинных мер

На фоне сообщений об ослаблении карантинных мер по всему миру цены на нефть начали расти. По состоянию на 7:50 по московскому времени июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,00%, составив $24,02 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 1,53% — до $29,91 за баррель, отмечает RT.

Не 100 долларов, а 10 граммов. Будущая цена нефти

Накануне НСН писала, что нефть на мировых рынках примерно через полтора года может взлететь в цене до 100 долларов за баррель. Такой неожиданный прогноз в эфире телеканала CNBC дал египетский миллиардер Нагиб Савирис - руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology.

По мнению предпринимателя, нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к обвалу рынка нефти, на самом деле была спланирована заранее Москвой и Эр-Риядом, отмечает Ura.ru. Цель такого шага - избавиться от конкурента в лице сланцевой индустрии в США, которая не может существовать при низких ценах на чёрное золото, пояснил бизнесмен.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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