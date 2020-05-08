Цены на нефть пошли в рост на фоне ослабления карантинных мер

Накануне НСН писала, что нефть на мировых рынках примерно через полтора года может взлететь в цене до 100 долларов за баррель. Такой неожиданный прогноз в эфире телеканала CNBC дал египетский миллиардер Нагиб Савирис - руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology.

По мнению предпринимателя, нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к обвалу рынка нефти, на самом деле была спланирована заранее Москвой и Эр-Риядом, отмечает Ura.ru. Цель такого шага - избавиться от конкурента в лице сланцевой индустрии в США, которая не может существовать при низких ценах на чёрное золото, пояснил бизнесмен.

