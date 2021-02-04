Цены на муку перестали расти

В России цены на муку прекратили рост после более десяти недель подорожания, сообщается в материалах Росстата.

Яйца в среднем по стране дешевеют третью неделю подряд (на 0,2%), подсолнечное масло — вторую неделю (на полпроцента). Сахарный песок в среднем по стране стал дешевле на 0,6%. Пшеничная мука с 26 января по 1 февраля в цене не изменилась. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подешевел на 0,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта также не изменились в цене.