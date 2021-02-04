Цены на муку перестали расти

В России цены на муку прекратили рост после более десяти недель подорожания, сообщается в материалах Росстата.

Яйца в среднем по стране дешевеют третью неделю подряд (на 0,2%), подсолнечное масло — вторую неделю (на полпроцента). Сахарный песок в среднем по стране стал дешевле на 0,6%. Пшеничная мука с 26 января по 1 февраля в цене не изменилась. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подешевел на 0,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта также не изменились в цене.

В правительстве не рассматривают вопрос поддержки граждан карточками на продукты

Рис стал дешевле на 0,2%, гречневая крупа подорожала на 0,1%, стоимость пшена снизилась на 0,5%.

Темпы роста цен в феврале достигнут локального максимума – 5,5%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Отмечается, что основной причиной высокой инфляции являются продолжающееся увеличение цен на некоторые категории продуктов и ослабление рубля в начале года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Продукты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры