Цены на муку перестали расти
В России цены на муку прекратили рост после более десяти недель подорожания, сообщается в материалах Росстата.
Яйца в среднем по стране дешевеют третью неделю подряд (на 0,2%), подсолнечное масло — вторую неделю (на полпроцента). Сахарный песок в среднем по стране стал дешевле на 0,6%. Пшеничная мука с 26 января по 1 февраля в цене не изменилась. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подешевел на 0,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта также не изменились в цене.
Рис стал дешевле на 0,2%, гречневая крупа подорожала на 0,1%, стоимость пшена снизилась на 0,5%.
Темпы роста цен в феврале достигнут локального максимума – 5,5%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.
Отмечается, что основной причиной высокой инфляции являются продолжающееся увеличение цен на некоторые категории продуктов и ослабление рубля в начале года.
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