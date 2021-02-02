В правительстве не рассматривают вопрос поддержки граждан карточками на продукты

В российском правительстве не обсуждают возможность введения продовольственных карточек для социальной поддержки граждан. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

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Он пояснил, что приоритет при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам отдается тем мероприятиям, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности».

О том, что Минпромторг направил в кабмин предложения о получении гражданами продовольственной поддержки от государства, сообщили «Известия». По данным издания, предполагается ежемесячно перечислять гражданам средства, которые они смогут потратить на продукты.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:продуктовые карточкиПравительство России
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