Аналитики прогнозируют рекордный уровень инфляции на уровне 5,5% в 2021 году
Темпы роста цен в феврале достигнут локального максимума – 5,5%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.
Отмечается, что основной причиной высокой инфляции являются продолжающееся увеличение цен на некоторые категории продуктов и ослабление рубля в начале года.
Эксперты ожидают, что с апреля инфляция будет на уровне 4,3%, а к концу 2021 года снизится к 3,5%.
Как ранее сообщил РБК, подорожание перевозок по морю в 2021 году приведет к росту цен на импортные товары, в том на бытовую технику, одежду и обувь на 10-15%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- Аналитики прогнозируют рекордный уровень инфляции на уровне 5,5% в 2021 году
- Число вакцинированных от COVID-19 американцев превысило количество заразившихся
- В российских школах появятся советники-воспитатели
- Раскрыты побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
- Меркель: Привитым от COVID-19 немцам не стоит рассчитывать на привилегии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru