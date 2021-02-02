Аналитики прогнозируют рекордный уровень инфляции на уровне 5,5% в 2021 году

Темпы роста цен в феврале достигнут локального максимума – 5,5%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Отмечается, что основной причиной высокой инфляции являются продолжающееся увеличение цен на некоторые категории продуктов и ослабление рубля в начале года.

Эксперты ожидают, что с апреля инфляция будет на уровне 4,3%, а к концу 2021 года снизится к 3,5%.

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Как ранее сообщил РБК, подорожание перевозок по морю в 2021 году приведет к росту цен на импортные товары, в том на бытовую технику, одежду и обувь на 10-15%.

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ФОТО: РИА Новости
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