Аналитики прогнозируют рекордный уровень инфляции на уровне 5,5% в 2021 году

Темпы роста цен в феврале достигнут локального максимума – 5,5%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Отмечается, что основной причиной высокой инфляции являются продолжающееся увеличение цен на некоторые категории продуктов и ослабление рубля в начале года.

Эксперты ожидают, что с апреля инфляция будет на уровне 4,3%, а к концу 2021 года снизится к 3,5%.