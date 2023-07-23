Продовольственную инфляцию в России признали самой низкой в Европе

В тройке стран с наиболее высоким уровнем продовольственной инфляции находятся Венгрия (29,3%), Сербия ( 22,1%) и Эстония (19,5%).

Ранее Банк России повысил прогноз по инфляции в 2023 году. Теперь он ожидает ее на уровне 5-6,5% вместо ранее прогнозируемых 4,5-6,5%. ЦБ также планирует, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

