Продовольственную инфляцию в России признали самой низкой в Европе
23 июля 202311:00
Годовая продовольственная инфляция в июне в России зафиксировано на уровне 0,08%. Этот показатель является самым низким в Европе, передает РИА Новости.
В тройке стран с наиболее высоким уровнем продовольственной инфляции находятся Венгрия (29,3%), Сербия ( 22,1%) и Эстония (19,5%).
Ранее Банк России повысил прогноз по инфляции в 2023 году. Теперь он ожидает ее на уровне 5-6,5% вместо ранее прогнозируемых 4,5-6,5%. ЦБ также планирует, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru